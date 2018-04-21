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Серж Саргсян ответил на вопросы выпускников фонда «Луйс»


Серж Саргсян ответил на  вопросы  выпускников фонда «Луйс», изложенные в  их письме.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта  премьер-министра РА.

В частности, премьер сказал:

«Дорогие  луйсовцы,

Я ознакомился с адресованным мне письмом группы выпускников фонда «Луйс» и считаю необходимым, чтобы вы услышали краткий отзыв  на ваше беспокойство непосредственно от меня.

Демократия  в  Армении не  отступит никогда. Наши достижения в  установлении крепкой и развивающейся демократии на протяжении многих лет неопровержимы  и гарантированы реформированной  Конституцией.

У нас с вами было много поводов обсудить наши  шаги и наше видение  будущего. Я горд, что внес свою лепту в ваше  профессиональное  становление. Надеюсь, что ваше образование, полученное в лучших университетах мира, послужит стабильному, надежному и мирному  развитию нашей страны. Радостно, что многие  из вас, сегодня уже находясь в системе  государственного управления, своим ежедневным качественным трудом способствуют нашему общему  делу государственного строительства.

Вступление мной на должность премьер-министра страны обусловлено одной  простой  причиной: в этом геополитически сложном  регионе и в полном вызовов отрезке времени мы  обязаны обеспечить безопасное  развитие  страны и продолжать усилия по достойному  разрешению проблемы  Арцаха.

На мой взгляд, поставленные вами вопросы  разрешимы, затем у  руля  власти будут стоять другие  деятели. И в  этом большом  деле мы  будем опираться и на  потенциал членов  общины «Луйс».




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