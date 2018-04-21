Серж Саргсян ответил на вопросы выпускников фонда «Луйс», изложенные в их письме.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта премьер-министра РА.

В частности, премьер сказал:

«Дорогие луйсовцы,

Я ознакомился с адресованным мне письмом группы выпускников фонда «Луйс» и считаю необходимым, чтобы вы услышали краткий отзыв на ваше беспокойство непосредственно от меня.

Демократия в Армении не отступит никогда. Наши достижения в установлении крепкой и развивающейся демократии на протяжении многих лет неопровержимы и гарантированы реформированной Конституцией.

У нас с вами было много поводов обсудить наши шаги и наше видение будущего. Я горд, что внес свою лепту в ваше профессиональное становление. Надеюсь, что ваше образование, полученное в лучших университетах мира, послужит стабильному, надежному и мирному развитию нашей страны. Радостно, что многие из вас, сегодня уже находясь в системе государственного управления, своим ежедневным качественным трудом способствуют нашему общему делу государственного строительства.

Вступление мной на должность премьер-министра страны обусловлено одной простой причиной: в этом геополитически сложном регионе и в полном вызовов отрезке времени мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжать усилия по достойному разрешению проблемы Арцаха.

На мой взгляд, поставленные вами вопросы разрешимы, затем у руля власти будут стоять другие деятели. И в этом большом деле мы будем опираться и на потенциал членов общины «Луйс».