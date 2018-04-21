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Напряженная ситуация на перекрестке улиц Маштоца-Пушкина


Участники протестной акции перекрыли перекресток улиц Маштоца-Пушкина. Как  передает Арменпресс, здесь уже долгое  время наблюдается напряженная ситуация. Участники медленным шагом на зеленый свет переходят улицу по предусмотренному  для  пешеходов  переходу, чем сильно затрудняют движение. 

Полицейские  пытаются открыть движение, но водители перекрывают машинами оживленные  участки и непрерывно сигналят.

Время от времени перекресток  разблокируется, но машины вновь закрывают движение.

Движение на проспекте  Маштоца замедлено. Полицейские цепью перекрыли дорогу с двух сторон, не давая проникнуть на середину улицы.




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