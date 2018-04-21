По данным на 15:00 часов полиция задержала 70 участников

По данным на 13:00 часов 21 апреля полиция задержала 70 участников митинга, организованного руководителем парламентской фракции «Елк» и партии «Гражданский договор» НиколомПашиняном.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе полиции РА.

Пресс-секретарь полиции РА Ашот Агаронян 19 апреля сообщал, что полиция по установленному законом порядку и далее будет задерживать лиц, кто совершает нарушения общественного порядка. «Если в установленный срок задержанные не будут отпущены, то следует принять во внимание, что следственными органами расследуется их участие в совершенных преступлениях», - сказал Агаронян.

Руководитель парламентской фракции «Елк» и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян 20 апреля во время митинга призвал 21 апреля в 11:00 собраться на митинг и вновь перекрыть движение на ереванских улицах. Пашинян и его сторонники 21 апреля начали шествие в районе Нор Норк.