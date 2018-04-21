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По данным на 15:00 часов полиция задержала 70 участников


По данным на  13:00 часов 21 апреля  полиция задержала 70 участников митинга, организованного руководителем  парламентской фракции «Елк» и партии  «Гражданский договор»  НиколомПашиняном.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  полиции РА.

Пресс-секретарь полиции РА Ашот Агаронян 19 апреля сообщал, что полиция по установленному  законом порядку и далее будет задерживать лиц, кто совершает нарушения общественного порядка. «Если в установленный срок задержанные не будут отпущены, то следует принять во внимание, что следственными органами расследуется их участие  в совершенных преступлениях», - сказал Агаронян. 

Руководитель  парламентской фракции «Елк» и партии  «Гражданский договор»  Никол Пашинян 20 апреля во время  митинга призвал 21 апреля в 11:00 собраться на  митинг и вновь перекрыть движение  на  ереванских улицах. Пашинян и его сторонники 21 апреля начали шествие  в районе Нор Норк.




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