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Парламент Азербайджана утвердил помощника Алиева новым премьер-министром


Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил премьер-министром республики помощника президента страны по внешнеполитическим вопросам Новруза Мамедова, передает корреспондент РИА Новости.
Предложенная президентом кандидатура на пост премьер-министра единогласно была утверждена на заседании парламента в субботу.

Внеочередные президентские выборы состоялись в стране 11 апреля. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов действующий президент Алиев победил на выборах с 86,02% голосов избирателей. ЦИК Азербайджана подвел 15 апреля итоги выборов и представил протокол для утверждения в Конституционный суд. КС на заседании во вторник утвердил итоги выборов. Согласно конституции, кабмин подал в отставку после инаугурации переизбранного президента, сообщает Арменпресс, со ссылкой на Риа новости.




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