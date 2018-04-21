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За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия 320 раз


За период 15-21 апреля  на линии соприкосновения  cарцахскими войсками противник  нарушил режим перемирия около  320  раз, произведя  по армянским позициям более 2500 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МО Арцаха, помимо стрелковых орудий, на  северном участке линии соприкосновения  Азербайджан применил ручной противотанковый гранатомет (3 сн.)

Передовыечасти Армии обороны  Арцаха полностью контролируют передовую и  уверенно выполняют поставленные перед ними боевые задачи.




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