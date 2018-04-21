За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия 320 раз

За период 15-21 апреля на линии соприкосновения cарцахскими войсками противник нарушил режим перемирия около 320 раз, произведя по армянским позициям более 2500 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МО Арцаха, помимо стрелковых орудий, на северном участке линии соприкосновения Азербайджан применил ручной противотанковый гранатомет (3 сн.)

Передовыечасти Армии обороны Арцаха полностью контролируют передовую и уверенно выполняют поставленные перед ними боевые задачи.