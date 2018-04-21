Федерация шахмат ничего не опровергала: сборная поздравила Сержа Саргсяна

Шахматная сборная Армении не имеет никакого отношения к фейсбуковскому сайту ArmenianNationalChessTeam и распространенному им заявлению.

Ранее в материале «Федерация шахмат опровергает данную информацию» на сайте был опубликованаинформация Арменпресс «Считаем непозволительными все те шаги, которые могут нанести вред нашей стране: члены нашей сборной поддерживают Сержа Саргсяна».

В беседе с Арменпресс глава Федерации шахмат РА СмбатЛпутян сказал: Мы уже сделали свое заявление и сказали то, что думаем. Публикации на других сайтах не имеют ничего общего с действительностью».

Накануне члены сборной Армении поздравили Сержа Саргсяна с избранием НС РА на должность премьер-министра и выразили ему свою поддержку, а также распространили заявление о своей поддержке новоизбранному премьеру – во благо страны и в интересах народа.

Под документом подписались олимпийские чемпионы, международные гроссмейстеры Левон Аронян, СмбатЛпутян, Владимир Акопян, Сергей Мовсисян, АрташесМинасян, Габриел Саркисян, Тигран Л. Петросян, Рафаел Ваганян и неизменный главный тренер сборной, международный гроссмейстер Аршак Петросян.