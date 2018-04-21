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Федерация шахмат ничего не опровергала: сборная поздравила Сержа Саргсяна


Шахматная сборная Армении не  имеет никакого отношения  к фейсбуковскому сайту  ArmenianNationalChessTeam и распространенному  им заявлению.

Ранее в материале «Федерация  шахмат   опровергает данную информацию» на сайте был опубликованаинформация  Арменпресс «Считаем непозволительными все те шаги, которые  могут нанести вред  нашей стране: члены нашей сборной поддерживают Сержа Саргсяна».  

 В беседе с Арменпресс глава Федерации шахмат РА СмбатЛпутян сказал: Мы  уже сделали свое заявление и сказали то, что думаем. Публикации на других сайтах не имеют ничего общего с действительностью».

Накануне члены  сборной Армении поздравили Сержа Саргсяна с избранием НС РА на должность премьер-министра и выразили ему  свою поддержку, а также распространили заявление о своей поддержке новоизбранному  премьеру – во благо страны  и в  интересах народа.

Под документом подписались олимпийские чемпионы, международные  гроссмейстеры Левон Аронян, СмбатЛпутян, Владимир Акопян, Сергей Мовсисян, АрташесМинасян, Габриел Саркисян, Тигран Л. Петросян, Рафаел Ваганян и неизменный главный тренер сборной, международный гроссмейстер Аршак Петросян.

 




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