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В ответ на призыв Сержа Саргсяна Никол Пашинян повторил выдвинутые ранее предусловия


Руководитель  парламентской фракции «Елк» и партии  «Гражданский договор»  Никол Пашинян ответил на  призыв Сержа Саргсяна незамедлительно начать гражданский диалог и повторил выдвинутые  ранее предусловия.

Как  передает Арменпресс, Пашинян заявил, что диалог возможен только при условии обсуждения вопроса об уходе  Сержа Саргсяна из власти.  

«Мы  не хотим вендетты или отмщения. В Армении отныне  закрывается страница вражды внутри общества. Призываю Сержа Саргсяна принять наши условия», - сказал Пашинян.

В то же  время он заявил, что «1 марта» в Армении не  должно повториться. «Не  думаю, что есть полицейский, готовый стрелять в  нас, выстрел любого представителя армянского народа должен быть направлен по ту  сторону  линии соприкосновения», - сказал Пашинян.

21 апреля  премьер-министр РА Серж Саргсян выступил с заявлением о внутриполитической ситуации в республике, призвав Никола Пашиняна незамедлительно начать гражданский диалог за столом переговоров.    

«Происходящее чревато непредсказуемыми последствиями, представляет угрозу для общественного порядка и вредит непростому  и хрупкому согласию в обществе.

Каждый из нас обязан помнить, что кроме него в  стране живут, работают и отдыхают граждане Армении – не меньше патриотичные, чем он. Гармония в  обществе  должна быть основана на согласии и терпимости», - говорится в обращении.

 




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