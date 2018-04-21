В ответ на призыв Сержа Саргсяна Никол Пашинян повторил выдвинутые ранее предусловия

Руководитель парламентской фракции «Елк» и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян ответил на призыв Сержа Саргсяна незамедлительно начать гражданский диалог и повторил выдвинутые ранее предусловия.

Как передает Арменпресс, Пашинян заявил, что диалог возможен только при условии обсуждения вопроса об уходе Сержа Саргсяна из власти.

«Мы не хотим вендетты или отмщения. В Армении отныне закрывается страница вражды внутри общества. Призываю Сержа Саргсяна принять наши условия», - сказал Пашинян.

В то же время он заявил, что «1 марта» в Армении не должно повториться. «Не думаю, что есть полицейский, готовый стрелять в нас, выстрел любого представителя армянского народа должен быть направлен по ту сторону линии соприкосновения», - сказал Пашинян.

21 апреля премьер-министр РА Серж Саргсян выступил с заявлением о внутриполитической ситуации в республике, призвав Никола Пашиняна незамедлительно начать гражданский диалог за столом переговоров.

«Происходящее чревато непредсказуемыми последствиями, представляет угрозу для общественного порядка и вредит непростому и хрупкому согласию в обществе.

Каждый из нас обязан помнить, что кроме него в стране живут, работают и отдыхают граждане Армении – не меньше патриотичные, чем он. Гармония в обществе должна быть основана на согласии и терпимости», - говорится в обращении.