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В Котайкской области акций протеста нет – область живет в обычном ритме


В Котайкской области акций протеста  нет – область живет в обычном ритме. Об этом Арменпресс сообщил вице-губернатор области Карен Маркарян, добавив, что все  было спокойно и 20 апреля.

«Учебные  заведения, госорганы и общественные организации нормально работали. Область живет в нормальном ритме», - сказал Маркарян.

Руководитель  парламентской фракции «Елк» и партии  «Гражданский договор»  Никол Пашинян и его сторонники с 13 апреля проводят в Ереване массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор.




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