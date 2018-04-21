В Котайкской области акций протеста нет – область живет в обычном ритме. Об этом Арменпресс сообщил вице-губернатор области Карен Маркарян, добавив, что все было спокойно и 20 апреля.

«Учебные заведения, госорганы и общественные организации нормально работали. Область живет в нормальном ритме», - сказал Маркарян.

Руководитель парламентской фракции «Елк» и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян и его сторонники с 13 апреля проводят в Ереване массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор.