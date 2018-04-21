Полиция приняла решение о прекращении митингов – требование представлено Николу Пашиняну

Полиция приняла решение о прекращении митингов, требуя отНиколаПашиняна и других фактических организаторов прекратить происходящие в разных районах Еревана незаконные митинги. В случае непрекращения сборищ в разумные сроки полиция разгонит их в установленном порядке.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, представитель полиции Валерий Осипян уже представил это требование организатору митингов Николу Пашиняну.

В заявлении полиции говорится:

«С 19 апреля 2018г. в разных административных районах Еревана Никол Пашинян организует сборища, о которых он своевременно не сообщил компетентным органам – следовательно, соответствующих решений о митингах не было. В ходе несанкционированных собраний и том числе шествий Пашинян и инструктируемые им лица периодически и грубо нарушают ряд положений закона РА «О свободе митингов».

В частности, в компетентные органы не сообщали о месте, ожидаемом числе участников, используемых средств, а в случае шествия – направлении и графике движения, нарушали свободный вход и выход зданий и иных территорий в зоне проведения митингов, не предпринимали надлежащих мер по обеспечению нормального хода собраний, не сообщали участникам о требовании полиции прекратить митинги.

Более того, во время митингов и шествий Никол Пашинян периодически призывал участников перекрывать улицы, блокировать вход в здания государственных органов, врываться в эти здания – в том числе и особо охраняемые, дезорганизовывать их работу. В результате этих действий организаторы и участники митингов периодически и на длительное время блокировали входы в здания государственных и органов местного самоуправления и частных организаций, парализовав их работу, оскорбляли и угрожали лицам, не присоединившимся к из незаконным действиям, применяли насильственные действия в отношении полицейских и других лиц. Подобные действия, насаждающие ненависть и нетерпимость, привели к столкновениям между гражданами, к насилию, угрожающему общественной безопасности.

Участники митингов продолжают с призывами перекрыть движение, во исполнение чего в Ереване и других городах в массовом порядке участниками – с помощью транспортных средств и мобильными группами, предпринимаются действия по длительному закрытию движения.

Согласно ч.5 ст.44 Конституции Армении, свобода собраний может ограничиваться исключительно по закону – с целью обеспечения государственной безопасности, предотвращения преступлений, обеспечения общественного порядка, защиты здоровья, морали и иных основных прав и свобод.

Согласно ч.1 ст. 5 закона РА «О свободе митингов», свобода собраний может быть ограничена только в том случае, когда обеспечения государственной безопасности, предотвращения преступлений, обеспечение общественного порядка, защита здоровья, морали и иных основных прав и свобод других граждан преобладают над свободой собраний.

В сложившейся ситуации защита основных прав и свобод других граждан преобладают над свободой собраний: иным способом не представляется возможным предотвратить их несоответствующее ограничение, поскольку многочисленные призывы, предупреждения и законные требования полиции игнорировались организаторами и участниками митингов.

Исходя из вышесказанного, полиция требует отНиколаПашиняна и других организаторов прекратить незаконные сборища во всех районах Еревана и немедленно сообщить об этом всем участникам.

Предупреждаем: в случае отсутствия руководителя митинга или неинформирования о требовании полиции будет предоставлено разумное времядля прекращения митинга.

В случае непрекращения митинга в разумное время полиция распустит его в установленном порядке.

Представитель полиции Валерий Осипян уже представил это требование организатору митингов Николу Пашиняну»