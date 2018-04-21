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Полиция приняла решение о прекращении митингов – требование представлено Николу Пашиняну


Полиция  приняла  решение  о прекращении митингов,  требуя отНиколаПашиняна и других фактических организаторов прекратить происходящие  в  разных районах Еревана незаконные митинги. В случае  непрекращения  сборищ в  разумные сроки полиция  разгонит их в установленном порядке.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, представитель полиции Валерий  Осипян уже  представил это требование организатору митингов  Николу  Пашиняну.

В заявлении полиции говорится:

«С 19 апреля 2018г. в разных административных районах Еревана Никол Пашинян организует сборища, о которых он своевременно не  сообщил компетентным органам – следовательно,  соответствующих решений о митингах не было. В ходе  несанкционированных собраний и том числе шествий Пашинян и инструктируемые  им лица периодически и грубо нарушают ряд положений  закона РА «О свободе  митингов».

В частности, в компетентные органы  не  сообщали о месте, ожидаемом числе участников, используемых средств, а в случае шествия – направлении и графике движения, нарушали свободный вход и выход зданий и иных территорий в зоне проведения  митингов, не предпринимали надлежащих мер  по обеспечению нормального хода собраний, не сообщали участникам о требовании полиции прекратить митинги.

Более того, во время митингов  и шествий  Никол Пашинян периодически призывал участников перекрывать улицы, блокировать вход в здания  государственных органов, врываться в эти здания – в том числе и особо охраняемые, дезорганизовывать их работу. В результате  этих действий организаторы  и участники митингов  периодически и на длительное  время блокировали входы в здания государственных и органов местного самоуправления и частных организаций, парализовав их работу, оскорбляли и угрожали лицам, не присоединившимся к  из незаконным действиям, применяли насильственные  действия в отношении полицейских и других лиц. Подобные действия, насаждающие  ненависть и нетерпимость, привели к  столкновениям между  гражданами, к насилию, угрожающему  общественной  безопасности.    

Участники митингов  продолжают с призывами перекрыть движение, во исполнение  чего в Ереване  и других городах в массовом порядке участниками – с помощью транспортных средств и мобильными группами,  предпринимаются действия по длительному  закрытию движения.

Согласно ч.5 ст.44 Конституции Армении, свобода собраний может ограничиваться исключительно по закону – с целью обеспечения государственной безопасности, предотвращения преступлений, обеспечения общественного порядка, защиты здоровья, морали и иных основных прав и свобод. 

Согласно ч.1 ст. 5 закона РА  «О свободе  митингов», свобода собраний может быть ограничена только в  том случае, когда обеспечения государственной безопасности, предотвращения преступлений, обеспечение общественного порядка, защита здоровья, морали и иных основных прав и свобод других граждан  преобладают над свободой собраний.

В сложившейся ситуации защита основных прав и свобод других граждан  преобладают над свободой собраний: иным способом не представляется возможным предотвратить их несоответствующее ограничение, поскольку многочисленные призывы, предупреждения  и законные требования  полиции  игнорировались организаторами и участниками митингов. 

Исходя из вышесказанного, полиция требует отНиколаПашиняна и других организаторов прекратить незаконные сборища во всех районах Еревана и немедленно сообщить об этом всем участникам.

Предупреждаем: в случае  отсутствия руководителя митинга или  неинформирования о требовании полиции будет предоставлено разумное времядля  прекращения  митинга.

В случае  непрекращения  митинга  в  разумное  время полиция  распустит его в  установленном порядке.

Представитель  полиции Валерий  Осипян уже  представил это требование организатору митингов  Николу  Пашиняну»




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