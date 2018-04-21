Серж Саргсян призвал Никола Пашиняна незамедлительно начать гражданский диалог за столом переговоров

21 апреля премьер-министр РА Серж Саргсян выступил с заявлением о внутриполитической ситуации в республике. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт премьера. В заявлении говорится:

«В течение прошедшей недели в Ереване происходили митинги и шествия. Право на мирные митинги и шествия имеет любой гражданин нашей страны. Власти уважали и впредь будут уважать это право.

К сожалению, эти общественные собрания часто переходили границы, определенные законом и принимали недопустимые, анархические проявления, о чем подробно говорится в многочисленных сообщениях полиции Армении. Происходящее чревато непредсказуемыми последствиями, представляет угрозу для общественного порядка и вредит непростому и хрупкому согласию в обществе.

Каждый из нас обязан помнить, что кроме него в стране живут, работают и отдыхают граждане Армении – не меньше патриотичные, чем он. Гармония в обществе должна быть основана на согласии и терпимости.

Я глубоко озабочен внутриполитическими событиями. Во избежание необратимых потерь призываю депутата Национального собрания Никола Пашиняна начать гражданский диалог за столом переговоров. Сделать это надо незамедлительно.

Уверен, что соответствующему сложившейся ситуации диалогу могут способствовать все политические силы страны».