Все задержанные 20 апреля отпущены

Все 233 гражданина, задержанные полицией 20 апреля, отпущены.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

Пресс-секретарь полиции РА Ашот Агаронян 19 апреля сообщал, что полиция по установленному законом порядку и далее будет задерживать лиц, кто совершает нарушения общественного порядка. «Если в установленный срок задержанные не будут отпущены, то следует принять во внимание, что следственными органами расследуется их участие в совершенных преступлениях», - сказал Агаронян.

Руководитель парламентской фракции «Елк» и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян и его сторонники 21 апреля начали шествие в районе Нор Норк.