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Все задержанные 20 апреля отпущены


Все  233 гражданина, задержанные  полицией 20 апреля, отпущены.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

Пресс-секретарь полиции РА Ашот Агаронян 19 апреля сообщал, что полиция по установленному  законом порядку и далее будет задерживать лиц, кто совершает нарушения общественного порядка. «Если в установленный срок задержанные не будут отпущены, то следует принять во внимание, что следственными органами расследуется их участие  в совершенных преступлениях», - сказал Агаронян. 

Руководитель  парламентской фракции «Елк» и партии  «Гражданский договор» Никол Пашинян и его сторонники 21 апреля начали шествие  в районе Нор Норк.

 




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