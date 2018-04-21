Время в Ереване: 11:07:36,   21 Апрель

Пашинян и его сторонники совершают шествие в Нор Норке: ситуация напряженная – ОБНОВЛЯЕТСЯ


Руководитель  парламентской фракции «Елк» и партии  «Гражданский договор» Никол Пашинян и его сторонники 21 апреля начали шествие  в районе Нор Норк.

Как  передает Арменпресс, к собравшимся в 6 микрорайоне подошел замначальника полиции РА  Валерий  Осипян, отметивший, что они ограничивают движение  граждан.

«К нам поступают жалобы от граждан, кто-то спешит в  больницу, кто-то – в аэропорт, на встречу и т.д.», - сказал Осипян.

На ответ Пашиняна, что полиция  не  должна препятствовать демонстрантам, Осипян сказал, что в  эти дни были ограничены гарантированные  права многих граждан.

Он отметил также, что организаторы оскорбляют полицейских. «Мы  вынуждены  призвать многих к  ответственности.  Вы, как  организаторы, будете  удалены отсюда, поскольку  не  в состоянии нормально организовать собрание», - сказал Осипян.

Пашинян ответил: это стихийный митинг и полиция не может препятствовать их движению.

Чуть позже между  полицией и митингующими произошло столкновение, в результате  чего пострадал один полицейский, которого увели коллеги. Полиция  подвергла  приводу нескольких лиц. 

Руководитель  парламентской фракции «Елк» и партии  «Гражданский договор»  Никол Пашинян и его сторонники с 13 апреля перекрыли пл.Франции и примыкающие  улицы. 16 апреля они перекрыли движение  в центре столицы. Вечером движение  было открыто, однако 17 апреля с утра оно вновь было закрыто митингующими и их руководителями. 16 апреля  между  ними и полицией произошло столкновение.

Шесть полицейских, Никол Пашинян и около 40 митингующих были доставлены в  больницы. В этот день были задержаны  около 80 граждан – по обвинению в  административных нарушениях. Вечером 17 апреля Пашинян заявил, что освободят пл. Франции  и будут ночевать дома. Однако утром 18 апреля они вновь перекрыли площадь и пешим ходом двинулись к  президентской резиденции. 

18 апреля шествия  продолжались, а 19 апреля с утра были попытки заблокировать вход сотрудников в  3-й корпус Дома правительства. В этот день задержаны более 100 человек. 20 апреля они начали шествие  с ул.Гюльбенкян. В этот день задержаны более 200 человек.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации