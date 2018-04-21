Пашинян и его сторонники совершают шествие в Нор Норке: ситуация напряженная – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Руководитель парламентской фракции «Елк» и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян и его сторонники 21 апреля начали шествие в районе Нор Норк.

Как передает Арменпресс, к собравшимся в 6 микрорайоне подошел замначальника полиции РА Валерий Осипян, отметивший, что они ограничивают движение граждан.

«К нам поступают жалобы от граждан, кто-то спешит в больницу, кто-то – в аэропорт, на встречу и т.д.», - сказал Осипян.

На ответ Пашиняна, что полиция не должна препятствовать демонстрантам, Осипян сказал, что в эти дни были ограничены гарантированные права многих граждан.

Он отметил также, что организаторы оскорбляют полицейских. «Мы вынуждены призвать многих к ответственности. Вы, как организаторы, будете удалены отсюда, поскольку не в состоянии нормально организовать собрание», - сказал Осипян.

Пашинян ответил: это стихийный митинг и полиция не может препятствовать их движению.

Чуть позже между полицией и митингующими произошло столкновение, в результате чего пострадал один полицейский, которого увели коллеги. Полиция подвергла приводу нескольких лиц.

Руководитель парламентской фракции «Елк» и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян и его сторонники с 13 апреля перекрыли пл.Франции и примыкающие улицы. 16 апреля они перекрыли движение в центре столицы. Вечером движение было открыто, однако 17 апреля с утра оно вновь было закрыто митингующими и их руководителями. 16 апреля между ними и полицией произошло столкновение.

Шесть полицейских, Никол Пашинян и около 40 митингующих были доставлены в больницы. В этот день были задержаны около 80 граждан – по обвинению в административных нарушениях. Вечером 17 апреля Пашинян заявил, что освободят пл. Франции и будут ночевать дома. Однако утром 18 апреля они вновь перекрыли площадь и пешим ходом двинулись к президентской резиденции.

18 апреля шествия продолжались, а 19 апреля с утра были попытки заблокировать вход сотрудников в 3-й корпус Дома правительства. В этот день задержаны более 100 человек. 20 апреля они начали шествие с ул.Гюльбенкян. В этот день задержаны более 200 человек.