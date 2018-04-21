Время в Ереване: 11:07:36,   21 Апрель

Боксеры продолжают успешные выступления на первенстве Европы


На проходящем в Италии молодежном первенстве Европыпо боксу 6 представителей  Армении вышли в 1/4 –финал и в случае очередной  победы обеспечат как минимум бронзовую медаль.

Как  передает Арменпресс, РафаелОванисян (75 кг) в первом поединке победил представителя Турции, а затем добился преимущества в отношении азербайджанского соперника.  Для  выхода в полуфинал  борются также  СейранЕгикян (49 кг), Артур Базеян (52 кг), Рафаел Акопян (56 кг), Вахтанг Арутюнян (69 кг), БеникНикогосян (64 кг).




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