Боксеры продолжают успешные выступления на первенстве Европы

На проходящем в Италии молодежном первенстве Европыпо боксу 6 представителей Армении вышли в 1/4 –финал и в случае очередной победы обеспечат как минимум бронзовую медаль.

Как передает Арменпресс, РафаелОванисян (75 кг) в первом поединке победил представителя Турции, а затем добился преимущества в отношении азербайджанского соперника. Для выхода в полуфинал борются также СейранЕгикян (49 кг), Артур Базеян (52 кг), Рафаел Акопян (56 кг), Вахтанг Арутюнян (69 кг), БеникНикогосян (64 кг).