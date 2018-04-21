Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима

МЧС РА сообщает, что по данным 10:00 часов 21 апреля натерритории Армениивсе дороги проходимы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ.

21-22 апреля время от времени ожидается дождь.

АвтодорогаСотк-Карвачартруднопроходима.

В Гегаркуникской области идет дождь со снегом.

Отрезок Сараван-Зангер в Сюникской области и в городе Джермук также идет снег.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии, Главного управления Северной Осетии МЧС России дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.