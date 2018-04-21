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Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима


МЧС РА  сообщает, что по данным 10:00 часов 21 апреля натерритории  Армениивсе дороги проходимы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ.

21-22 апреля время  от времени ожидается дождь.

АвтодорогаСотк-Карвачартруднопроходима.

В Гегаркуникской области идет дождь со снегом.

Отрезок Сараван-Зангер в Сюникской области  и в городе  Джермук также идет снег.

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии, Главного управления Северной Осетии МЧС России дорога Степанцминда-Ларс  открыта для  всех видов транспорта.

 




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