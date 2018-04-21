Репортер Тирайр Мурадян признан пострадавшим

По уголовному делу, рассматриваемому в ГУ по особо важным делам Следственного комитета РА, предпринимаются все следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств случая с препятствованием профессиональной деятельности журналиста Тирайра Мурадяна.

Об этом Арменпресс сообщили в СК РА.

В сообщении говорится: «Журналист о/о «Союз информированных граждан» Тирайр Мурадян, примерно в 08:30 часов 19 апреля, совершал профессиональную деятельность напротив 3-го административного здания Дома правительства РА на ул. Арами. Во время фотосъемки двое в гражданском набросились на журналиста и применили насилие. Репортер был доставлен в МЦ ГригорЛусаворич с телесными повреждениями и получил необходимую помощь.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст. 164 УК РА, предварительное расследование поручено ГУ по особо важным делам Следственного комитета РА.

Репортер Тирайр Мурадян сегодня признан пострадавшим. Назначена судмедэкспертиза.

Проводятся все следственные мероприятия для всестороннего, объективного и полного выяснения обстоятельств дела – включая выяснение личности совершивших нападение и соответствующей уголовно-правовой оценки их действий».