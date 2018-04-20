Пашинян представил предусловия для диалога с властями

Руководитель парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян полностью не отвергает диалог с властями, однако у него ряд предусловий. «Мы говорим, что уже слишком поздно, поезд ушел, но это не значит, что мы не готовы к обсуждению», - сказал он, добавив, что готов обсудить только отставку правительства и связанные с этим условия.

Как сообщает Арменпресс, коснувшись идей и будущих политических событиях, он представил несколько пунктов, которые вновь касались отставки премьер-министра Армении, избрания нового премьер-министра, формирования временного правительства и проведения новых парламентских выборов.

«Мы готовы обсудить пункты этой программы с представителями РПА. Но есть предусловия, что результаты выборов ни у кого не должны вызывать сомнений, это должны быть 100% честными выборами», - сказал Пашинян.

Лидер фракции «Выход» также коснулся политических действий, проведенных в течение дня, и отметил, что 20 апреля они установили новый рекорд шествия, которое длилось 25 км 100 метров и составил 37 000 шагов. Он отметил, что акции проходили массово, и перечислял улицы, которые были закрыты в разное время.

В то же время он добавил, что международные организации, в том числе БДИПЧ/ОБСЕ, Католикос Великого Дома Киликийской Арама I и несколько представителей интеллигенции подчеркнули необходимость мирного урегулирования ситуации. «Мы подчеркиваем, что это мирная, ненасильственная бархатная революция, и она должна проводиться в рамках логики открытых рук», - сказал глава фракции «Лось».

В конце своего выступления Пашинян отметил, что мирные акции гражданского неповиновения будут продолжаться 21 апреля.

В ходе митинга выступили также член фракции «Выход» Арарат Мирзоян, политолог Армен Григорян, член Совета старейшин города Гюмри Левон Барсегян и другие.

После митинга состоялось шествие по маршруту проспект Маштоца, проспект Саят-Нова, улица Абовяна и площадь Республики.