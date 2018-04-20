Посольства Армении в Аргентине и Бразилии не имеют никакой информации об армянских акциях протеста в Буэнос-Айресе и Сан-Паулу

Посольства Армении в Аргентине и Бразилии не имеют никакой информации об акциях протеста в Буэнос-Айресе и Сан-Паулу в поддержку инициированного депутатом НС Армении Николом Пашиняном протестам. Во время митинга на площади Республики 20 апреля Пашинян сообщил манифестантам, что армянские общины Буэнос-Айреса и Сан-Паулу провели протесты.

В беседе с Арменпресс представитель посольства Армении в Аргентине сообщило, что у них нет информации о проведении акции протеста в Буэнос-Айресе. В посольстве заявили, что на территории посольства не было акций, и если бы в столице Аргентины были проведены такие демонстрации, у них была бы информация об этом, поскольку такие митинги обычно проводятся в центральных районах города.

Посол Бразилии в Армении Ашот Галоян в беседе с Арменпресс отметил, что не получал официальной информации от министерства иностранных дел Бразилии о проведении митинга со стороны армянской общины в Сан-Паулу. Посол отметил, что жизнь армянской общины в Бразилии продолжает оставаться нормальной, и есть ряд событий, которые активно подготавливаются.