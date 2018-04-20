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Фотографии митинга с летательного аппарата


Телекомпания «Еркир-медиа» опубликовала фотографии митинга депутата НС Никола Пашинянa и его сторонников 20 апреля на площади Республики с летательного аппарата.

 




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