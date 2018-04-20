В Армении зафиксирован беспрецедентный показатель экономической активности

Армения зафиксировала беспрецедентную экономическую активность в первом квартале 2018 года. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Армении, рост составил 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это самый высокий показатель с 2011 года (с этого года началось составление индекса).