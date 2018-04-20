За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 28 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 19 и 20 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 28 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 10 случаев причинения телесных повреждений, 4 случая присвоения или растраты, по 3 случая кражи личного имущества и мошенничества, по 2 случая уклонения от уплаты налогов и хулиганства, по 1 случаю покушения на убийство, изнасилования или попытки изнасилования, обнаружения наркотиков и незаконной вырубки деревьев.

За данный период зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных престыплений раскрыт 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 5 ДТП: 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.