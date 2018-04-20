Мы обязаны провести переговоры и найти логичные решения для выхода из ситуации: Карен Карапетян

Первый заместитель премьер-министра Армении Карен Карапетян коснулся ситуации в стране и призвал к диалогу. Как сообщает Арменпресс, в интервью телеканалу «Армения» Карен Карапетян дал оценку создавшейся в стране ситуации.

«Я пытаюсь ответить тезисами. Во-первых, как армянин, гражданин Республики Армения, я очень обеспокоен. Я волнуюсь, мои внуки дошли до детского сада или нет, мой отец доехал до больницы или нет.

Во-вторых, я убежден, что на улицах есть много умелых, патриотических и мужественных молодых людей, чья энергия и воля могут и должны использоваться в других местах. И мы готовы и должны использовать этот потенциал.

В-третьих, сегодня мы создаем новую парламентскую систему, которую нужно максимально использовать и сформулировать как регулярно действующую платформу, где будут политические дебаты, обсуждения вопросов, а не выражать накопленные от одних выборов до других проблемы. И мы должны использовать эту платформу.

В-четвертых, будучи искренним и признав, что некоторые представители властей в некоторых случаях выступают с отрешенным от реальности «гонором», я предлагаю всем политическим силам пересмотреть свои подходы к будущему страны и начать диалог на всех платформах, чтобы обеспечить стабильность страны.

Даже воюющие страны ведут переговоры и приходят к логическому решению. Мы, армяне, граждане Республики Армения, обязаны сидеть в нашем доме, вести рациональные переговоры и находить логические решения, чтобы выйти из этой ситуации. В случае дестабилизации, пострадаем мы все, пострадает наша страна», - сказал Карапетян.

Отвечая на вопрос, готов ли он выступить с какой-либо инициативой или присоединиться к какой-то платформе, потому что об этом сказали и президент, и АРФ «Дашнакцутюн», предложив начать политический диалог, Карен Карапетян сказал: «Да».

На следующий вопрос, можно ли это рассматривать как предложение людям, которые находятся на площади, первый заместитель премьер-министра сказал: «Да, я сформулировал это, я предлагаю».

Журналист заметил, что правительство и власти предлагают определенный диалог, участники митинга выступают за «бархатную революцию», и в какой-то момент они должны пересечься, каким будет та точка, то начало, после которого можно будет жить не в двух разных мирах, а не где-то пересечься.

«Это может быть прямо сейчас, если мы будем думать рационально и прагматично. У меня, честно говоря, есть большая надежда, что наша нация прагматична, рациональна, имеет ощущение опасности, потому что жизнь сделала ее такой трезвой, и она поймет, что это не перспективно.

У нас есть потери репутации, мы не воспринимаемся как предсказуемая страна, и это будет иметь свои последствия. Я не вижу никаких препятствий для ведения переговоров и начала диалога прямо сейчас. Почему мы должны ждать определенного момента?» - сказал первый вице-премьер-министр Армении.

На уточняющий вопрос, вокруг чего, Карапетян сказал: «Как выйти из этой ситуации. Давайте послушаем волнующие вопросы, дадим предложения, поднимем все морщинистые вопросы и смело поговорим об этом».