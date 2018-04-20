Сержу Саргсяну в связи с избранием на пост премьер-министра Армении поздравительное послание направил президент Беларуси Александр Лукашенко. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании говорится:

«Уважаемый Серж Азатович,

Примите мои искренние поздравления с назначением на пост премьер-министра Республики Армения. Ваш богатый опыт государственного деятеля и профессионализм являются ключом к эффективному решению многих задач, стоящих перед Арменией на современном этапе.

Уверен, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами обеспечит дальнейшее развитие и укрепление армяно-белорусских связей на благо наших народов.

Уважаемый Серж Азатович,

искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в реализации ваших идей и инициатив».