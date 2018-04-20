Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян призвал участников акций протеста открыть улицы города и прийти на площадь Республики. Как сообщает Арменпресс, об этом написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что с 13 апреля на улицах Еревана проходят митинги, а с 16 апреля манифестанты перекрывают улицы города.