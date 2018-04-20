ЕС рассчитывает собрать более $6 млрд для Сирии на конференции 24-25 апреля

Евросоюз надеется, что международное сообщество выделит более $6 млрд для Сирии по итогам донорской конференции, которая пройдет 24-25 апреля в Брюсселе. Как передает Арменпресс, об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи.

"В прошлом году было выделено $6 млрд. Надеемся, что в этом году удастся собрать больше", - сказал он.



