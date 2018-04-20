Время в Ереване: 11:07:36,   20 Апрель

ЕС рассчитывает собрать более $6 млрд для Сирии на конференции 24-25 апреля


Евросоюз надеется, что международное сообщество выделит более $6 млрд для Сирии по итогам донорской конференции, которая пройдет 24-25 апреля в Брюсселе. Как передает Арменпресс, об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи.

"В прошлом году было выделено $6 млрд. Надеемся, что в этом году удастся собрать больше", - сказал он.


 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации