Пятеро пострадавших в ходе акций протеста граждан пока находятся в медучреждениях Еревана
17:52, 20 Апрель, 2018
В больницах Еревана по состоянию на 17:00, 20 апреля, лечение проходят пять человек, пострадавших в ходе митингов.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, 2-е из них лечатся во втором медобъединении и больнице «Гераци». Один из них лечится в МЦ «Григор Лусаворич». Состояние троих пострадавших в ходе акций протеста удовлетворительное.
Двое граждан проходят лечение в медцентре «Эребуни», их состояние оценивается как средней тяжести.
Все пострадавшие находятся под наблюдением специалистов и получают необходимое лечение.