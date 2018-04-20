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Пятеро пострадавших в ходе акций протеста граждан пока находятся в медучреждениях Еревана


В больницах Еревана по состоянию на 17:00, 20 апреля, лечение проходят пять человек, пострадавших в ходе митингов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, 2-е из них лечатся во втором медобъединении и больнице «Гераци». Один из них лечится в МЦ «Григор Лусаворич». Состояние троих пострадавших в ходе акций протеста удовлетворительное.

Двое граждан проходят лечение в медцентре «Эребуни», их состояние оценивается как средней тяжести.

Все пострадавшие находятся под наблюдением специалистов и получают необходимое лечение.




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