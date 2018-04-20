Sky: принца Чарльза избрали будущим главой Содружества

Наследник британского престола принц Чарльз Уэльский избран будущим главой Содружества. Такое решение приняли в четверг на встрече в Виндзорском замке главы правительств объединения государств, в которое входит Великобритания и ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу телеканала Sky News со ссылкой на собственные источники.

69-летний Чарльз возглавит Содружество лишь после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, которая с 1953 года возглавляет это объединение.

Таким образом, представители 53 стран поддержали королеву, которая высказалась за то, чтобы именно ее сын в будущем возглавил старейшее в мире межгосударственное объединение. Она, в частности, выразила надежду, что Содружество "однажды решит сделать своим главой принца Уэльского, который продолжит важную работу".

В 53 странах Содружества на сегодняшний день проживают около 2,4 млрд человек.





