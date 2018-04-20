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По положению на 17:00 в различные отделения полиции доставлены 217 участников акций протеста


По положению на 17:00 часов 20-го апреля в различные отделения полиции доставлены 217 участников акций протеста. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

«Полиция продолжит в установленном законом порядке подвергать приводу тех граждан, которые позволят действия по нарушению общественного порядка. Если подвергнутые приводу граждане не освобождаются в сроки, предусмотренные для административного задержания, это означает, что органы расследования проверяют их причастность к совершенным преступлениям»,- сообщил ранее 19-го апреля начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.


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