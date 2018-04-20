Визит в Арцах не преступление: бельгийские парламентарии

Более двух десятков депутатов из Бельгии выступили с заявлением, в котором выразили свою обеспокоенность в связи с обращением Азербайджана в Интерпол в связи с гражданами, посетившими Республику Арцах.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении бельгийских парламентариев говорится:

«Мы сожалеем в связи с тем, что власти Азербайджана потребовали международный ордер на арест председателя офиса «Ай Дата» АРФД Европы Гаспара Карапетяна из-за визита в Нагорный Карабах/Арцаха. Офис «Ай Дата» Европы – общественная организация, которая использует инструменты гражданской активности для повышения осведомленности.

Несмотря на то, что в международном праве нет соответствующей основы, которая помешала бы кому-либо посетить Нагорный Карабах, власти Азербайджана используют различные методы запугивания и пытаются криминализовать визиты.

Альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта нет. Полная изоляция народа Нагорного Карабаха нарушает их основные права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, и не является конструктивным методом урегулирования конфликтов.

Мы убеждены, что Интерпол не должен становиться платформой для политических преследований или запугивания. Настоящим мы подчеркиваем, что устойчивое урегулирование конфликтов может быть достигнуто только путем честного диалога между сторонами, в том числе с народом Нагорного Карабаха/Арцаха ».