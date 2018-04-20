Мэр Еревана присутствовал на открытии выставки народного художника Гранта Тадевосяна

Мэр Еревана Тарон Маргарян присутствовал на торжественной церемонии открытия юбилейной выставки народного художника Армении Гранта Тадевосяна в Национальной галерее Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в рамках выставки, посвященной 80-летию мастера, представлены работы последних лет, основная тема которых родина и ее природа.

В сопровождении Гранта Тадевосяна мэр Тарон Маргарян прошелся по выставочному залу, ознакомился с представленными работами. Поздравив с юбилеем, мэр Ереван пожелал мастеру крепкого здоровья и новых творческих успехов.