Япония вводит плату за вылет из страны

Путешественники, выезжающие из Японии морским или воздушным транспортом, с 7 января 2019 года будут уплачивать выездной сбор в размере 1000 иен (9 долларов), как передает Арменпресс, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

"выездной сбор" вводится из-за растущего въездного туристического потока и запланированной на 2020 год Олимпиады. Средства пойдут на создание инфраструктуры и улучшение качества и ассортимента туристических услуг.

Налог коснется всех путешественников, покидающих Японию на авиа или на морском транспорте. Сбор будет автоматически включаться в стоимость билетов.

От уплаты выездного сбора будут освобождены дети в возрасте до 2 лет и транзитные пассажиры, покидающие Японию в течение 24 часов с момента прибытия.

Как ожидается, поступления от нового налога смогут принести в бюджет страны около 43 миллиардов иен в год (около 350 миллионов долларов).

К 2020 году Япония рассчитывает принимать 40 миллионов иностранных туристов, к 2030 – уже 60 миллионов человек. В 2017 году страну посетило 28,7 миллионов зарубежных гостей.