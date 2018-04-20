Трамп заявил, что ОПЕК искусственно завышает цены на нефть

Президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Похоже, ОПЕК снова делает это. С рекордными количествами нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море, цены на нефть искусственно очень завышены! Ничего хорошего в этом нет и это не будет принято!", — написал Трамп в своем Twitter.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.