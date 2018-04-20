Столтенберг предложил Греции и Турции решать споры без вмешательства НАТО

НАТО не намерена вмешиваться в отношения Греции и Турции и предлагает им решить все споры в ходе двусторонних переговоров. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Между двумя странами существуют известные споры. Я призываю Турцию и Грецию урегулировать свои разногласия в духе добрососедства и в рамках двусторонних переговоров", — сказал Столтенберг греческой газете "Неа" во время официального визита в Гаагу.

По его словам, вмешательство НАТО не было бы полезным.

Греческие СМИ негативно отреагировали на слова Столтенберга.

Компартия Греции (КПГ) первой из греческих партий прокомментировала слова генсека. КПГ считает, что заявления Столтенберга поощряют новые провокации Турции.