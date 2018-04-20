Серж Саргсян побеседовал с католикосами Гарегином Вторым и Арамом Первым об акциях протеста

Премьер-министр Армении Серж Саргсян 20-го апреля встретился с католикосами Гарегином Вторым и Арамом Первым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт премьер-министра Армении.

Гарегин Второй и Арам Первый поздравили Сержа Саргсяна с вступлением в должность и пожелали ему сил, здоровья, терпения, выносливости.

Во время встречи собеседники обратились к массовым акциям протеста, которые в эти дни проходят в республике, и выразили свою озабоченность в связи с этим. Посчитав, что ;подобные выражения протеста могут иметь место в любой стране, католикосы сказали о важности выражения протеста исключительно цивилизованным путем, уважая основы конституционного строя и законов.

Гарегин Второй и Арам Первый выразили удовлетворение в связи с тем, что не было применения силы и столкновений на улицах.

«Молимся за то, чтобы эта ситуация постепенно утихомирилась, и люди впряглись в построение родины, служа святому делу безопасности родины. Конечно, у нас есть трудности в жизни, но есть и многие вызовы, перед которыми мы можем оказаться, и которым мы можем противостоять только национальным сплочением и единением. Впереди 24-е апреля - годовщина Геноцида армян, и мы обязаны руководствоваться сознанием, жить честно, чтобы уберечь родину от трагедий и потерь.

У нас есть Арцах, у нас есть молодые армяне, которые стоят на рубежах родины, и мы знаем, что их безопасность – ваша ежедневбая забота. Пусть бог хранит наш народ в мире и любви. Это наше пожелание, наша молитва»,- сказал католикос Гарегин Второй.



Католикос Арам Первый разделил беспокойство католикоса Гарегина Второго, добавив, что события этих дней создают атмосферу неопределенности, напряженности, что вредит как нашему народу, так и авторитету страны.

Он отметил, что как церковь называют народом, так и Армения является единым целым для всех, будь то президент или министр, представитель духовенства или простой гражданин, представитель интеллигенции или рабочего класса, студент или другой гражданин.

«Мы должны сказат демонстрантам – это наша общая родина, мы одна семья. Могут быть трудности, надо сесть, обсудить вопросы за столом, а не на улице. սակայն պետք так и должно быть. Продолжать в подобной атмосфере вредно – и для родины, и для народа. Я рад, г-н премьер-министр, что вы предложили обсудить вопросы за столом. необходимо, чтобы проблемы были обсуждены и поиск путей решения ситуации велся в атмосфере взаимного понимания и любви, совместными усилиями и под руководством президента и всех сил, представляющих армянский народ. Это основной, безопасный и гарантированный шаг для урегулирования ситуации, и такого решения мы ожидаем как от властей, так и армянского народа», – заявил католикос Арам Первый.