Арпинэ Ованнисян приняла посла Республики Казахстан в РА Т.Уразаева

20 апреля вице-спикер НС Арпинэ Ованнисян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в РА Т.Уразаева. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи стороны обратились к развитию отношений между двумя странами, подчеркнули важность углубления межпарламентских связей. Отмечено успешное сотрудничество группы дружбы законодательных органов Армении и Казахстана, разработан рабочий план действий.

Обсуждены вопросы координации работы делегаций в межпарламентских структурах – подчеркнута важность содействия друг другу в проблемах, представляющих двусторонний интерес.