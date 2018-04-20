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Арпинэ Ованнисян приняла посла Республики Казахстан в РА Т.Уразаева


20 апреля вице-спикер НС Арпинэ Ованнисян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в РА Т.Уразаева. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи стороны обратились к развитию отношений между двумя странами, подчеркнули важность углубления межпарламентских связей. Отмечено успешное сотрудничество группы дружбы законодательных органов Армении и Казахстана, разработан рабочий план действий.

Обсуждены вопросы координации работы делегаций в межпарламентских структурах – подчеркнута важность содействия друг другу в проблемах, представляющих двусторонний интерес.


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