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Схватка слона со львами попала на видео


Посетители национального парка Little Makololo в Зимбабве стали свидетелями схватки трех львов со слоненком. Видео опубликовано на Youtube, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам одной из очевидиц, слон увидел приближающегося льва и громко "протрубил" хоботом, однако это не напугало хищника — он прыгнул на жертву и попытался повалить ее на землю. Слоненку не удалось устоять на ногах из-за полученной травмы.

"Слоненок пытался любой ценой перевернуться, однако у него никак не получалось. Затем подошли еще два льва", — рассказала порталу latestsightnings Синтия Мэк.




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