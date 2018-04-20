Перекрывание движения автомобилями ставит под угрозу жизни участников движения

Полиция Армении призывает организаторов продолжающихся в Ереване митингов и акций протеста прекратить чинить препятствия для осуществления иными гражданами своих прав. Полиция Армении выступила с заявлением о том, что невыполнение требований закона со стороны участников протестных акций приведут к негативным правовым последствиям. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

«В частности, полиция неоднократно предупреждала, что блокировка улиц, препятствование движению транспорта, а также невыполнение законных требований полиции по прекращению подобных действий являются правонарушениями, которые будут предотвращаться и пресекаться принудительными действиями полиции.



В связи с проводимыми участниками организованного Николом Пашиняном митинга групповыми действиями по нарушению общественного порядка, полиция на данный момент не только принимает меры по обеспечению общественного порядка, но и шаги по предотвращению и пресечению преступлений и административных правонарушений. В ходе подобных действий полиция может применять также иные силы", - говорится в сообщении.

"Полиция поясняет правонарушителям – участникам митинга, что многочисленные предупреждения, призывы и заявления полиции после публикации являются формально официально представленными законными требованиями и по факту их невыполнения закономерно приведут к отрицательным правовым последствиям", - говорится в заявлении.