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Опубликовано видео с места смерти Принса


Полиция округа Карвер, штат Миннесота, обнародовала документы, связанные с расследованием смерти американского певца Принса. Среди документов оказалось видео из дома артиста, на котором запечатлено тело музыканта, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В правоохранительных органах заявили, что расследование завершено и обвинения никому предъявлены не будут. Полиция также опубликовала видео с камер наблюдения, снятое за день до смерти артиста.

Принса нашли мертвым 21 апреля 2016 года. Исполнителю было 57 лет. В марте были раскрыты данные секретной токсикологической экспертизы исполнителя, согласно которым в крови музыканта было обнаружено «чрезмерно большое» количество фентанила. 




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