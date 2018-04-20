Deutsche Bank по ошибке перевел бирже $35 млрд

Deutsche Bank AG (DB) по ошибке перевел одной из бирж, с которой он ведет дела, залоговый платеж в размере $35 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN Money со ссылкой на информированные источники.

Сумма перевода была на $5 млрд выше текущей капитализации Deutsche Bank.

Крупнейший банк Германии признал факт, но не сумму перевода. Неясно также, каким должен был быть правильный залог. "Ошибка была обнаружена в течение нескольких минут, а затем исправлена", - заявил представитель DB Чарли Оливье.

Перевод был проведен еще в марте, за неделю до пасхальных праздников в Германии. Адресатом была указана клиринговая палата Eurex, принадлежащая Deutsche Boerse.