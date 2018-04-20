Время в Ереване: 11:07:36,   20 Апрель

Южная Корея и КНДР открыли прямую линию связи между лидерами двух стран


Республика Корея и КНДР установили прямую телефонную линию связи между лидерами двух стран. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом сообщило южнокорейское министерство объединения.

"Прямая линия связывает Голубой дом - резиденцию президента Мун Чжэ Ина - и центральный офис северокорейского Государственного совета", - отмечается в сообщении.

В распространенном в Сеуле сообщении администрации отмечается, что южнокорейский технический персонал успешно произвел пробный звонок, никаких технических проблем при этом не возникло. Затем ответный звонок последовал из КНДР.



 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации