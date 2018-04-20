Южная Корея и КНДР открыли прямую линию связи между лидерами двух стран
Республика Корея и КНДР установили прямую телефонную линию связи между лидерами двух стран. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом сообщило южнокорейское министерство объединения.
"Прямая линия связывает Голубой дом - резиденцию президента Мун Чжэ Ина - и центральный офис северокорейского Государственного совета", - отмечается в сообщении.
В распространенном в Сеуле сообщении администрации отмечается, что южнокорейский технический персонал успешно произвел пробный звонок, никаких технических проблем при этом не возникло. Затем ответный звонок последовал из КНДР.
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