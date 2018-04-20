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Бако Саакян принял членов команды «Арцах», победившей на первенстве Армении по баскетболу


20 апреля Президент Бако Саакян принял членов команды «Арцах», победившей на первенстве Армении по баскетболу среди мужчин лиги А. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Президент подчеркнул важность победы, отметив, что это результат кропотливой работы спортсменов и тренеров.
Глава государства отметил необходимость настойчивого стремления к достижению новых успехов, подчеркнув, что государство и впредь будет уделять особое внимание развитию спорта и физической культуры.
Во встрече приняли участие министр по охране окружающей среды, председатель федерации баскетбола Арцаха Вазген Микаелян, министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян, другие должностные лица.


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