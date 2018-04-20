Бако Саакян принял членов команды «Арцах», победившей на первенстве Армении по баскетболу
13:52, 20 Апрель, 2018
20 апреля Президент Бако Саакян принял членов команды «Арцах», победившей на первенстве Армении по баскетболу среди мужчин лиги А. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.Президент подчеркнул важность победы, отметив, что это результат кропотливой работы спортсменов и тренеров.
Глава государства отметил необходимость настойчивого стремления к достижению новых успехов, подчеркнув, что государство и впредь будет уделять особое внимание развитию спорта и физической культуры.
Во встрече приняли участие министр по охране окружающей среды, председатель федерации баскетбола Арцаха Вазген Микаелян, министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян, другие должностные лица.