Власти Ирана дали госструктурам неделю на отказ от иностранных соцсетей

Государственные учреждения Ирана должны в течение недели отказаться от использования иностранных социальных сетей. Об этом, как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, заявил первый вице-президент Исламской Республики Эсхак Джахангири.

"Все государственные институты и органы власти, а также неправительственные учреждения обязаны перенести свою деятельность и предоставляемые услуги на платформу иранских социальных сетей в течение одной недели", - сказал он.

Как ожидается, в пятницу вступит в силу запрет на использование госслужащими иностранных мессенджеров, включая Telegram. Ранее соответствующую директиву распространило правительство Исламской Республики, об отказе от Telegram также заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Ранее в Тегеране заявили о планах запустить с 20 апреля мессенджер собственного производства "Соруш", который бы заменил Telegram.

По данным статистики, мессенджером Telegram пользуются 45 млн иранцев.





