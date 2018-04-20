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Некоторые журналисты пренебрегают просьбами полиции и препятствуют исполнению ею служебных обязанностей: Агаронян


Полиция Армении еще раз призывает журналистов сохранять дистанцию от мест митингов и не препятствовать исполнению ею служебных обязанностей.

Как передает «Арменпресс», начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян сказал:

«Дорогие журналисты, мои хорошие друзья, прошу – исполняйте свою работу профессионально, не становитесь стороной процесса, не распространяйте эмоции, мы много раз призывали журналистов сохранять дистанцию от мест митингов и не препятствовать полиции исполнению ею служебных обязанностей. Некоторые журналисты пренебрегают просьбами полиции и препятствуют исполнению ею служебных обязанностей. Прошу вас воздерживаться от подобных действий, поскольку полицейские затрудняются при идентификации журналистов в массе протестующих»,- сказал начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.


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