Лётчиков ВКС после кампании в Сирии оснастят новым спасательным снаряжением

По итогам операции в Сирии Минобороны РФ начало обновление спасательного снаряжения для лётного состава Воздушно-космических сил (ВКС), в частности, военные лётчики получили "жилеты выживания". Как передает Арменпресс, об этом пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

"В ближайшие два года военное ведомство закупит более двух тысяч новых носимых аварийных запасов НАЗ-ИР. В разгрузочных жилетах размещаются боеприпасы, средства связи, медикаменты, вода и продовольствие", - сообщает газета.

В Минобороны "Известиям" рассказали, что комплект НАЗ-ИР был разработан с учетом сирийского опыта. В ближайшие два года планируется закупить жилетов на 26 млн рублей.