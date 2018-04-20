В Берлине идет эвакуация 10 тыс. человек из-за авиабомбы времен Второй мировой войны

Эвакуация людей из зданий, находящихся в радиусе 800 м от места обнаружения британской авиабомбы времен Второй мировой войны, началась в пятницу в Берлине. Как сообщил представитель столичной полиции, свои дома и квартиры будут вынуждены покинуть в общей сложности 10 тыс. человек.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, снаряд весом в 500 кг был обнаружен во время строительных работ рядом с главным железнодорожным вокзалом города. В связи с операцией по его обезвреживанию с 10:00 (11:00 мск) поезда перестанут останавливаться на главном вокзале, а с 11:30 (12:30 мск) движение составов через него будет полностью прекращено, они будут следовать в обход.

Как ожидается, специалисты приступят к обезвреживанию бомбы в 12:00 (13:00 мск).





