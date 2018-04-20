Католикос Арам Первый в Эчмиадзине: он встретится с президентом и премьер-министром Армении

Католикос Киликийский Арам Первый прибыл в Армению. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Св.престола Эчмиадзина.

«Католикос Киликийский Арам Первый уже прибыл в Армению. Он встретится с рядом лиц, но не с участниками митингов. Католикос Арам Первый в Эчмиадзине: он встретится с президентом Арменом Саргсяном и премьер-министром Армении Сержем Саргсяном»,- сказал представитель пресс-службы Св.престола Эчмиадзина священник Меликян.

Как сообщалось ранее, Католикос Киликийский Арам Первый едет в Армению. Он приедет 20-го апреля на несколько часов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Киликийского католикосата.

В сообщении сказано, что в тот же день он вернется в Собор Антилиаса. Цели визита не оглашаются.

«Беспокойно в Армении, беспокойны и все мы. Как процветание Армении является нашим долгом и гордостью, так и боль и заботы нашего народа являются нашими, и мы не можем оставаться безразличными к проблемам, волнующим народ»,- сказал Католикос Киликийский Арам Первый в аэропорту до отбытия, отметив, что он не безразличен к ситуации на улицах Еревана.