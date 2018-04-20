Жюри конкурса Sony World Photography Awards назвало имена лучших фотографов года
Британка Элис Томлинсон признана фотографом года на конкурсе Sony World Photography Awards, который проводится Всемирной организацией фотографии. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе конкурса, жюри которого в четверг огласило имена победителей на торжественной церемонии в британской столице.
Почетный титул и приз в $25 тыс. 43-летней фотографу из Лондона принес ее проект под названием Ex-Voto. Работа, получившая самую высокую оценку жюри, включает портреты, широкоформатные пейзажные снимки и детализированные предметные изображения так называемых экс-вото или вотивных предметов - подношений в знак благодарности святым, которые можно увидеть в местах религиозного поклонения в Лурде (Франция), Балливурни (Ирландия) и Грабарке (Польша).
В четверг же были названы и победители в каждой из десяти профессиональных номинаций конкурса.
В общей сложности фотографы из более чем 200 стран мира представили на конкурс 320 тыс. работ. Это рекордный показатель за 11-летнюю историю конкурса и на 40% превышает количество заявок прошлого года.