Участники акции протеста пытаются парализовать движение на трассе Ереван-Абовян

Напряженная ситуация возникла на автомагистрали Ереван-Абовян. Участники акции протеста, сторонники Никола Пашиняна пытались перекрыть движение на трассе, однако здесь сосредоточены значительные силы полиции. Сотрудники правоохранительных органов не разрешают блокировать движение, заявляя, что это противоправные действия.

Как передает «Арменпресс», на этом участке была даже авария.

Осуществляющая в Сети прямую трансляцию Радио «Азатутюн» демонстрирует кадры, на которых лица в гражданской форме уводят в неизвестном направлении участников акции. Зафиксированы госномера их автомобиля. Журналист общественной организации «Союз информированных граждан» Тирайр Мурадян сообщает о своем задержании и приводе сотрудниками полиции 20-го апреля с трассы Ереван-Абовян. Накануне его избили неизвестные в гражданском.

Участники акций протеста под руководством депутата НС Армении Никола Пашиняна 20-го апреля начали шествие с улицы Гюльбенкяна.

По его совету группа лиц перекрыла своими автомобилями движение. Полиция попыталась эвакуатором сдвинуть эти автомобили, Пашинян призвал своих сторонников окружить эвакуатор. В результате сюда прибыла группа полицейских, ситуация обострилась, однако столкновения между сторонами не произошло. Пашинян призвал своих сторонников перекрывать улицы в различных районах города. Сюда прибыл и замначальника полиции Армении Валерий Осипян, он напомнил, что участники акции обязаны оповестить о своих планах полицию. Участники акций протеста под руководством депутата НС Армении Никола Пашиняна двинулись шествием по улицам Еревана. Никол Пашинян накануне во время митинга заявил, что сегодня, 20-го апреля, в 19:00 на площади Республики вновь состоится митинг.

Вечером 13 апреля на Площади Свободы в Ереване состоялся совместный митинг трех оппозиционных инициатив, выступающих против премьерства 3-го президента Армении Сержа Саргсяна. Митинг организовали инициатива «Мой шаг» во главе с руководителем оппозиционной парламентской фракции «Елк», вместе с представителями других гражданских инициатив. Ранее Никол Пашинян объявил о реализации программы действий «14+4» – 14-дневного протестного шествия «Мой шаг» по 7 крупным городам Армении и 4-дневных митингов в Ереване. Н. Пашинян заявил о начале круглосуточных митингов в Ереване. Протестующие заняли Площадь Франции. После того как митингующие заблокировали площадь, дорожное движение в центре столицы оказалось парализовано. 13 апреля оппозиционеры ворвались в здание Ереванского государственного университета, призывая студентов к массовым забастовкам. 14 апреля митингующие временно захватили здание Общественного радио Армении, но покинули его после того, как Никол Пашинян обратился с призывом к народу собраться на митинги. Вечером 15 апреля Никол Пашинян на Площади Франции в Ереване, которая была перекрыта митингующими, обнародовал программу действий массового гражданского неповиновения. Он призвал граждан присоединяться к акции, перекрывать движение транспорта на узловых перекрестках столицы, а также блокировать здание парламента и работу метрополитена.

С утра 16 апреля было парализовано движение на всех центральных улицах Еревана. В частности, митингующие во главе с депутатом Национального Собрания Армении Николом Пашиняном прорвали полицейский кордон на центральном проспекте Баграмяна, где находятся здания парламента, резиденция президента, Конституционный суд РА и ряд посольств. Начались столкновения протестующих с полицией. Полиция после этого начала применять спецредства, пострадали не только протестующие и Н. Пашинян, но и полицейские. Полиция дала срок на прекращение акции, предупредив в противном случае применить силу и разогнать митинг. Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян и его сторонники 17 апреля провели митинг на площади Республики.

Депутат НС Армении Никол Пашинян и его сторонники с утра 18-го апреля снова попытались перекрыть движение на различных улицах и перекрестках Еревана.

Вечером 18 апреля на площади Республики в Ереване состоялся митинг депутата НС Никола Пашиняна и его сторонников. Демонстранты раскрыли флаг Армении и начали петь государственный гимн.После митинга началось шествие демонстрантов.

19-го апреля депутат НС Армении Никол Пашинян и его сторонники с утра 19-го апреля снова попытались перекрыть движение на различных улицах и перекрестках Еревана. Они прошли шествием по улицам Еревана, а вечером 19 апреля на площади Республики в Ереване состоялся митинг депутата НС Никола Пашиняна и его сторонников.

После митинга началось шествие демонстрантов. 19-го апреля в различные отделения полиции были доставлены более 100 участников акций протеста.