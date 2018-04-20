Открылся 40-й Московский кинофестиваль

Юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открылся в четверг, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На торжественной церемонии в кинотеатре "Россия" министр культуры Владимир Мединский заявил, что "огромное количество блестящих, ярких имён были открыты фестивалем".

"Но главное, хотел бы рассказать о том, какой небывалый подъем испытывает сегодня российское кино. Каждый второй зритель в этом году посмотрел российское кино, такого показателя не было никогда со времени Советского союза. Это результат работы наших мастеров, их вдохновения, продюсеров", - сказал министр.

Он огласил приветствие президента России участникам и гостям фестиваля.

В свою очередь глава Союза кинематографистов, президент ММКФ Никита Михалков поздравил всех с открытием ММКФ. "Наша семья - кино", - сказал он.

Президент ММКФ вручил главе жюри основного конкурса итальянскому продюсеру Паоло дель Брокко цепь председателя, и они официально объявили об открытии фествиаля.

Фильмом церемонии открытия ММКФ станет итальянская лента "Неаполь под пеленой". Всего в основной конкурс фестиваля вошли 16 кинолент, в том числе российские картины: "Царь-птица" Эдуарда Новикова, действие которой происходит в Якутии в 1930-х годах, "Ню" Ян Гэ (участницы шоу "Голос" в 2017 году) о приключениях китайской девушки в Москве и "Спитак" Александра Котта о землетрясении в Армении.

В жюри основного конкурса, кроме дель Брокко, вошли немецкая актриса Настасья Кински, российский режиссер Анна Меликян, американский актер Джон Сэвидж и китайский режиссер Лян Цяо.

Московский кинофестиваль продлится до 26 апреля.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно.