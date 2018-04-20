El Pais: баскская группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв

Баскская террористическая группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу пишет газета El Pais со ссылкой на заявление группировки.

"Такое больше не должно происходить никогда. Мы понимаем, что за эти годы мы причинили много боли, - приводит издание выдержки из заявления. - Мы хотим проявить уважение к погибшим, раненым и потерпевшим в результате действий ЭТА и сожалеем об этом". Группировка признает, что десятилетия терроризма принесли "большое число чрезмерных страданий" и берет на себя ответственность за них.

Ранее СМИ сообщали, что группировка объявит о расформировании в первые выходные мая.

Группировка ЭТА ("Страна басков и свобода") была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. В результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 820 человек. Несмотря на объявление группировкой в 2011 году о прекращении вооруженной борьбы, правоохранительные органы Испании и Франции продолжают преследовать ее участников.





