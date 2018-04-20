США оценили эффект от антироссийских санкций

В Белом доме считают, что санкции против российских бизнесменов достигли нужного эффекта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом заявил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — отметил Мнучин.

Министр также объяснил, почему Вашингтон отказался от новых ограничительных мер в отношении Москвы, несмотря на заявления постпреда США при ООН Никки Хейли. По его словам, на прошлой неделе в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов проходили встречи, на которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии. Мнучин утверждает, что во время переговоров, состоявшихся уже после заявления Хейли по санкциям, Вашингтон "усовершенствовал" ее.

"Мы не боимся применять санкции. Мы будем использовать эти рычаги, но не станем транслировать на весь мир конкретные задумки по этому вопросу", — заключил глава Минфина.